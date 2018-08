L'Iran à Trump: "les effets d'annonce ne fonctionneront pas"

(Belga) Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié d'"effets d'annonces" qui "ne fonctionneront pas" la proposition surprise du président américain Donald Trump de lancer des discussions avec l'Iran.

M. Trump a semblé lundi ouvrir la porte à des discussions au plus haut niveau, sans conditions préalables, alors qu'il a décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et s'apprête à réimposer des sanctions en deux étapes à l'Iran, le 6 août et en novembre. "Les menaces, sanctions et effets d'annonce ne fonctionneront pas", a écrit le ministre iranien tard mardi soir sur Twitter. "Essayez le respect: pour les Iraniens et les engagements (internationaux)". Répondant à une question sur une éventuelle rencontre avec son homologue iranien Hassan Rohani, le président des Etats-Unis a dit lundi: "Je ne sais pas s'ils y sont prêts. J'imagine qu'ils voudront me rencontrer, je suis prêt à les rencontrer quand ils veulent". Il a répété la même offre mardi, affirmant lors d'un discours avoir le "sentiment" que les dirigeants iraniens allaient discuter "très bientôt" avec les autorités américaines. "L'Iran et les Etats-Unis ont discuté pendant deux ans", lui a répondu Mohammad Javad Zarif. "Avec l'UE/E3+Russie+Chine, nous avons produit un accord multilatéral unique -le JCPOA (accord nucléaire). Il fonctionne. Les Etats-Unis ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de s'être retirés et d'avoir quitté la table" des négociations. (Belga)