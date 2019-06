L'Iran dit avoir lancé deux avertissements avant d'abattre le drone américain

(Belga) L'Iran a lancé deux avertissements avant d'abattre le drone américain au-dessus de la mer d'Oman, a déclaré vendredi le chef de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution devant ce qu'il a présenté comme des débris de l'appareil.

"A deux reprises, on lui a envoyé des avertissements", a déclaré le général de brigade Amirali Hajizadeh sur la télévision d'Etat. "Cet avion possède un système qui lui permet de relayer à un système central propre les signaux et les informations qu'il reçoit", a ajouté cet officier des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. "Malheureusement, étant donné qu'ils n'ont pas répondu et que pour une dernière fois, un appel a été lancé par l'armée de la République islamique à 03H55 et vu qu'ils n'ont pas cessé de s'approcher et n'ont pas dévié de leur trajectoire, à 04H05, on a été obligé de l'abattre", a dit le général. Le "drone espion du régime terroriste américain" a été abattu après son entrée dans l'espace aérien iranien, a encore affirmé le général Hajizadeh alors que Washington assure que l'appareil a été touché dans l'espace aérien international. La télévision d'Etat a diffusé un extrait d'une vidéo présenté comme étant l'interception du drone par un missile "3-Khordad", mais son authenticité ne pouvait être immédiatement prouvée.