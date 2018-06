L'Iran doit cesser l'enrichissement d'uranium, redit Washington

(Belga) L'Iran, qui a annoncé mardi le lancement d'un plan pour augmenter sa capacité à enrichir l'uranium, doit totalement cesser ces activités, a réaffirmé mardi le gouvernement américain.

Dans son discours sur l'Iran prononcé en mai, peu après la décision du président Donald Trump de claquer la porte de l'accord sur le nucléaire iranien, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo "a été clair: l'Iran doit cesser son enrichissement et ne doit jamais chercher à traiter du plutonium", a déclaré la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert. "L'Iran ne doit pas être en mesure de développer une arme nucléaire", a-t-elle insisté devant la presse. Téhéran a annoncé mardi la mise en route d'un plan visant à augmenter sa capacité à enrichir l'uranium, faisant monter la pression sur les Européens qui cherchent à sauver l'accord international de 2015, censé empêcher l'Iran de fabriquer la bombe atomique, malgré le retrait des Etats-Unis. Selon le vice-président Ali Akbar Salehi, ce plan "ne viole pas l'accord". Washington a rétabli toutes les sanctions en vigueur avant 2015 et a promis d'en adopter de nouvelles, les "plus fortes de l'Histoire", pour pousser l'Iran à renoncer à son influence jugée "déstabilisatrice" au Moyen-Orient.