L'Iran estime n'être plus "dans le rouge", annonce 93 morts de plus

L'Iran, pays le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus au Moyen-Orient, n'est plus "dans le rouge", a estimé vendredi le ministère iranien de la Santé, annonçant 93 décès supplémentaires des suites de la maladie.

Au total, 5.574 personnes sont mortes du nouveau coronavirus en Iran et le nombre d'infections s'élève désormais à 88.194 cas, dont 1.168 enregistrés au cours des dernières 24 heures, a indiqué Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé. "Aucune de nos provinces n'est plus dans le rouge" en ce qui concerne sa capacité à gérer la crise sanitaire, a affirmé M. Jahanpour, selon des propos retransmis à la télévision d'État. "Mais des injonctions (pour respecter les mesures de prévention) demeurent et la situation n'est pas du tout considérée comme normale", écrit M. Jahanpour. Certains, à l'étranger comme à l'intérieur du pays, estiment que le nombre de victimes de l'épidémie dans la République islamique est sous-estimé, évoquant quatre à cinq fois plus de morts. L'Iran a annoncé ses premiers cas de nouveau coronavirus mi-février. Dès le 11 avril, le pays a autorisé de nombreux commerces à rouvrir, après avoir imposé leur fermeture mi-mars dans le but d'empêcher la propagation de la maladie.