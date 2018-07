L'Iran porte plainte contre Washington devant la CIJ pour dénoncer les nouvelles sanctions économiques

(Belga) L'Iran a déposé une plainte contre les États-Unis devant la Cour internationale de justice (CIJ) à cause de la réimposition des sanctions économiques américaines, indique mardi son ministère des Affaires étrangères.

"La plainte a été enregistrée le 16 juillet 2018" (lundi) au greffe de cette instance qui siège à La Haye, écrit le ministère iranien sur son site internet. Le but de la plainte est de "faire rendre des comptes aux Etats-Unis pour leur réimposition illégale de sanctions unilatérales" contre l'Iran, a écrit le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, sur son compte Twitter. "Face au mépris des États-Unis pour la diplomatie et leurs obligations légales, l'Iran est attaché à la primauté du droit", ajoute M. Zarif, jugeant "impératif de contrer leur habitude de violer le droit international". Selon le ministère, la plainte vise les États-Unis pour "la violation de leurs obligations internationales, en particulier vis-à-vis du traité d'amitié" américano-iranien de 1955, un texte déjà invoqué à plusieurs reprises par le passé dans des différends entre Téhéran et Washington arbitrés par la CIJ. L'Iran et les États-Unis n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Le président américain Donald Trump a annoncé le 8 mai le retrait de son pays de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015 et un renforcement des sanctions américaines contre la République islamique. Cet accord, conclu à Vienne, a permis de sortir l'Iran de son isolement grâce à la levée d'une partie des sanctions internationales visant Téhéran en échange d'une limitation drastique du programme nucléaire iranien et de l'engagement de l'Iran à ne jamais chercher à sa doter de l'arme atomique. Le retour des sanctions américaines qui avaient été suspendues en vertu de l'accord de Vienne doit se faire par étapes à compter du mois d'août. (Belga)