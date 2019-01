L'Irlande favorite du Mondial de rugby, selon le sélectionneur des Gallois Warren Gatland

Le sélectionneur néo-zélandais du pays de Galles, Warren Gatland, a estimé que l'Irlande était l'équipe favorite pour le titre lors de la prochaine Coupe du monde de rugby, à l'automne prochain au Japon, mercredi à Londres lors du lancement du Tournoi des six nations.

"L'Irlande mérite d'être classée numéro 2 mondiale, et vous pourriez dire qu'elle est actuellement la meilleure", a affirmé Gatland à propos du XV du Trèfle, qui a remporté 11 de ses 12 test-matches en 2018 avec en point d'orgue une victoire sur les All Blacks, doubles champions du monde en titre, en novembre à Dublin (16-9).

"Ils sont très durs à jouer, à cause de leur art de la conservation du ballon, et vous devez être très disciplinés contre eux", a expliqué Gatland. "C'est l'une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus dure à jouer actuellement."

L'Irlande a remporté l'édition 2018 du Tournoi des Six Nations avec le grand chelem à la clé. Elle débutera l'édition 2019 en recevant l'Angleterre, lauréate du tournoi en 2017, le 1er février à Dublin.