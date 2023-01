L'Occident va-t-il fournir des chars à l'Ukraine? Pour cet expert, cela pourrait radicalement changer l'issue de la guerre

Aucune décision n'a été prise à ce stade sur une éventuelle livraison à Kiev de chars d'assaut Leopard, de fabrication allemande, que l'Ukraine réclame pour repousser l'invasion russe, a déclaré vendredi le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

La question "a été discutée" entre les alliés de l'Ukraine réunis à Ramstein, dans l'ouest de l'Allemagne, mais "aucune décision n'a été prise", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui quand (une décision sera prise) et quelle sera la décision sur les chars Leopard", a-t-il indiqué.

Les alliés de l'Ukraine sont réunis vendredi sur la base aérienne américaine de Ramstein afin de décider d'une aide militaire supplémentaire à Kiev. "Nous n'hésitons pas, nous pesons simplement le pour et le contre (...) Nous avons la responsabilité de réfléchir attentivement aux conséquences pour toutes les parties au conflit", a justifié M. Pistorius. Le ministre a affirmé que l'"impression" que l'Allemagne s'oppose seule à la livraison de chars à Kiev est "fausse". "Beaucoup d'alliés partagent l'opinion" de Berlin, a assuré le ministre, estimant qu'"il y a de bonnes raisons d'être pour et de bonnes raisons d'être contre ces livraisons". "Il était tout à fait clair que les avis ne sont pas aussi uniformes que l'impression donnée jusqu'à présent", a ajouté M. Pistorius auprès l'AFP, à l'issue de la conférence de presse.

L'Allemagne est de plus en plus sous pression pour approuver la livraison de chars Leopard 2 de fabrication allemande à l'Ukraine. La Pologne et la Finlande ont indiqué qu'elles étaient disposées à fournir ce type de chars à l'armée ukrainienne, mais qu'elles avaient besoin pour cela d'un accord de l'Allemagne qui a fabriqué les blindés. Comme le pratiquent d'autres nations pour leur industrie de défense, une réexportation ou un don d'armements de fabrication allemande est conditionné à une approbation de Berlin. Le président ukrainien Volodymyr Zekensky a exhorté vendredi les Occidentaux à accélérer leurs livraisons d'armes lourdes, notamment de chars et missiles longue portée, pour soutenir son pays dans les batailles cruciales à venir.

Un possible tournant

La fourniture de chars occidentaux ferait office de possible tournant dans la guerre en Ukraine. C'est ce que pense aussi Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Pour lui, on assiste là à ce qui pourrait être l'un des moments les plus importants de ce conflit. "Il y a un consensus chez beaucoup de décideurs politiques et militaires sur le fait qu'il y a désormais une fenêtre d'opportunité pour accélérer la trajectoire possible de victoire de l'Ukraine", lance-t-il sur le plateau du RTL INFO 13H.

Pour lui, une victoire ukrainienne pourrait en partie dépendre de ce plan de livraison de chars. "Dans la perspective du printemps et d'une offensive qui permettrait de récupérer les territoires ukrainiens sous contrôle de la Russie, et de contenir la poussée de la Russie. Il y a une fenêtre pour envoyer des équipements, dont ces chars lourds, qui pourraient être nécessaires", estime-t-il, avançant leur importance pour repousser l'avancée russe et percer les lignes dans les prochaines semaines. "Ce sont des équipements qui sont indispensables à ce stade de la guerre", conclut-il.