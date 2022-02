L'OMS juge "prématuré" de déclarer victoire face au Covid

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète de l'augmentation récente des décès dus au Covid-19 dans la plupart des régions du monde. Le moment n'est venu "ni de se rendre, ni de déclarer victoire" face au coronavirus, a dit son patron Tedros Adhanom Ghebreyesus, mardi, lors d'une conférence de presse à Genève. "Nous appelons tous les pays à protéger leurs citoyens en utilisant tous les outils disponibles" contre la pandémie, et pas seulement le vaccin, a affirmé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Depuis dix semaines, près de 90 millions de cas de coronavirus ont été diagnostiqués dans le monde avec le nouveau variant Omicron, davantage que durant la première année du coronavirus. Ils étaient plus de 20 millions depuis une semaine. "Plus de transmissions signifie plus de décès", a affirmé le Dr Tedros. Le patron de l'OMS s'est dit inquiet des déclarations dans certains pays selon lesquelles la contagiosité et la basse dangerosité d'Omicron rendent la lutte contre le virus "impossible" et "plus indispensable". "Rien n'est plus éloigné de la vérité", a-t-il fait valoir.

Chaque pays se trouve dans une situation distincte

De nombreux pays "n'ont pas encore atteint le pic d'Omicron" et n'ont pas un taux de vaccination suffisant, a renchéri le Dr Maria Van Kerkhove, épidémiologiste de l'organisation. Elle appelle à nouveau à rester "prudent", à ne pas lever d'un coup les restrictions comme certains pays, à l'instar du Danemark, commencent à le décider.

Le pays scandinave est le premier à avoir mis fin mardi à la plupart des restrictions anti-Covid malgré un nombre record de nouveaux cas, jugeant sa forte couverture vaccinale suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron. "Chaque pays se trouve dans une situation distincte et il importe de ne pas suivre aveuglément son voisin", a ajouté le Dr Michael Ryan, également épidémiologiste à l'OMS.

Selon lui, la levée des restrictions repose sur plusieurs critères propres à chaque pays, dont la démographie, la population à risque, le taux de vaccination ou encore la solidité du système des soins de santé. Affirmant que le virus va continuer à évoluer, le Dr Tedros a appelé les pays à poursuivre les tests, la surveillance du virus et son séquençage: "Nous ne pouvons pas combattre ce virus si nous ne savons pas ce qu'il fait". Il a également estimé que si le virus continue à évoluer, "les vaccins devront peut-être aussi évoluer".