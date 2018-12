L'ONU commencera début 2019 à enquêter sur les exactions du groupe EI en Irak

(Belga) Les enquêtes de l'ONU sur les exactions commises en Irak par le groupe djihadiste Etat islamique commenceront début 2019, a indiqué mardi le chef de l'équipe onusienne qui réunit depuis cet été des preuves de massacres.

"L'équipe d'enquête poursuit ses préparatifs en Irak avec l'objectif de commencer ses activités d'investigation début 2019", a déclaré au Conseil de sécurité le Britannique Karim Asad Ahmad Khan, avocat spécialisé dans les droits de l'homme. "La mise en oeuvre de nos activités d'investigation dépendra de la coopération, du soutien et de la confiance de tous les éléments de la société irakienne", a-t-il précisé. Depuis août, les enquêteurs de son équipe réunissent des preuves des massacres et autres atrocités perpétrés par l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) à l'encontre notamment de la minorité kurdophone yazidie. Les Etats-Unis ont promis deux millions de dollars pour soutenir les efforts des enquêteurs de l'ONU. Plus de 200 charniers ont été découverts en Irak, contenant plus de 12.000 corps. A la demande de l'Irak, le Conseil de sécurité avait adopté à l'unanimité en 2017 une résolution ouvrant la voie à une enquête afin que les membres de l'EI répondent de leurs crimes devant la justice. Des femmes yazidies ont été prises en otage et utilisées comme esclaves sexuelles par le groupe EI lorsque l'organisation djihadiste a pris le contrôle de la région irakienne de Sinjar en août 2014. Les Nations unies ont qualifié les massacres des Yazidis de "génocide" potentiel. Les enquêteurs sont chargés, selon les termes de la résolution de l'ONU, de réunir des preuves sur "des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou un génocide", destinées à être utilisées dans des tribunaux irakiens pour les procès de membres de l'EI. (Belga)