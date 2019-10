L'ONU envoie une mission en Equateur pour enquêter sur les violences

(Belga) Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a annoncé vendredi l'envoi d'une équipe de trois personnes en Equateur, du 20 octobre au 8 novembre, chargée d'enquêter sur les violences commises lors des récentes manifestations.

Cette mission fait suite à une invitation lancée par le gouvernement équatorien, a précisé une porte-parole du Haut-Commissariat, Ravina Shamdasani. L'Equateur est sorti lundi de sa pire crise depuis des décennies, paralysé pendant près de deux semaines et en proie à de violentes manifestations contre la hausse des prix des carburants, qui ont fait sept morts et 1.300 blessés en douze jours. Un accord a été trouvé entre le mouvement indigène, fer de lance de la contestation, et le gouvernement qui a accepté de retirer le décret controversé. "Notre bureau a reçu des allégations de violations des droits humains commis par les forces de sécurité de l'Etat, ainsi que des rapports faisant état de crimes commis par des tierces parties", a relevé Mme Shamdasani. (Belga)