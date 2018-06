L'ONU estime la séparation de migrants aux Etats-Unis "illégale"

(Belga) L'ONU demande au président américain Donald Trump de revoir sa politique de séparation de migrants adultes et enfants. L'organisation la juge "arbitraire" et "illégale", a affirmé mardi à Genève la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani.

Depuis huit mois, des centaines de cas ont été observés. Une situation liée à deux décrets de Donald Trump qui remonte à début janvier 2017, a précisé devant la presse la porte-parole. Des adultes sont détenus dans des prisons et les enfants retenus dans d'autres sites. "Nous ne voulons pas séparer les familles, mais nous ne voulons pas que des familles viennent illégalement à la frontière", avait déclaré il y a quelques semaines le ministre américain de la Justice Jeff Sessions. Une entrée illégale sur le territoire "ne devrait pas être une infraction criminelle, tout au plus une infraction administrative", a dit la porte-parole. L'ONU est "profondément inquiète" et dénonce des "violations graves" des droits des enfants. Les Etats-Unis doivent honorer leurs obligations internationales liées à plusieurs accords. "Les Etats-Unis devraient immédiatement mettre fin à cette pratique", a encore indiqué Ravina Shamdasani.