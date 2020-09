L'opposant du Kremlin Alexeï Navalny empoisonné: il donne de ses nouvelles sur Instagram

L’état de santé d’Alexeï Navalny continue de s’améliorer. Il a déclaré sur Instagram pouvoir désormais respirer sans assistance.

L'opposant russe Alexeï Navalny a publié mardi sur Instagram un message et une photo de lui, disant avoir pu respirer sans respirateur une journée entière, sa première publication depuis son empoisonnement présumé fin août.

"Je ne sais encore presque rien faire, mais hier (lundi) j'ai pu respirer seul toute une journée", est-il écrit sur son compte Instagram, un message accompagné d'une photo de lui, les yeux ouverts, assis sur son lit d'hôpital en compagnie de son épouse.



Le Kremlin nie toute implication dans l'empoisonnement



Le chef du renseignement extérieur russe Sergueï Narychkine a assuré mardi que Moscou n'avait aucun stock de Novitchok, l'agent innervant du type qui a servi selon l'Allemagne à empoisonner Alexeï Navalny, ajoutant avoir "des questions" à poser à Berlin.

"Ils ont été détruits en accord avec le protocole et les règlements de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques" (OIAC), a déclaré M. Narychkine, cité par les agences russes, ajoutant que dire l'inverse était de la "désinformation". M. Narychkine a également assuré que "quand Alexeï Navalny a quitté le territoire russe, il n'y avait pas de substance toxique dans son corps", estimant que la Russie a "à cet égard beaucoup de questions à la partie allemande". Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de son côté évoqué "l'incompréhension" de Moscou qui n'a pas reçu les données sur la santé de l'opposant demandées à Berlin.



