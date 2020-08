L'opposant russe Alexeï Navalny présente des traces d'empoisonnement: son système nerveux pourrait être abîmé

L'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé dans le coma à Berlin, présente des "traces d'empoisonnement", a annoncé lundi l'hôpital berlinois de la Charité où il a été admis ce week-end après son transfert de Sibérie.



"L'issue de la maladie reste incertaine" et des séquelles à long terme, "en particulier dans le domaine du système nerveux, ne peuvent être exclues à ce stade", ajoute dans un communiqué l'hôpital, un des plus réputés au monde.

Principal opposant au Kremlin, dont les publications dénonçant la corruption des élites russes sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny, 44 ans, a été transféré samedi de Sibérie à Berlin. Il est dans le coma après avoir fait un malaise jeudi à bord d'un avion. Sans attendre que l'hôpital berlinois de la Charité, où il a été admis, communique sur son état de santé, le gouvernement allemand a fait part lundi de ses forts soupçons. "Il s'agit d'un patient qui de manière assez probable a été victime d'une attaque au poison", a déclaré à la presse Steffen Seibert, le porte-parole du cabinet de la chancelière Angela Merkel. "Le soupçon ne porte pas sur le fait que M. Navalny se soit empoisonné lui-même mais que quelqu'un a empoisonné M. Navalny et le gouvernement allemand prend ce soupçon très au sérieux", a fait valoir le porte-parole.



M. Seibert a ainsi expliqué les mesures de protection prises par les autorités allemandes concernant de M. Navalny en Allemagne. Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, s'est quant à lui montré plus prudent. "Dans le cas de Navalny, il manque encore beaucoup de faits, de nature médicale mais aussi criminologique, qu'il faut attendre", a déclaré le ministre au cours d'un déplacement à Kiev. "Il faut davantage d'éclaircissements, nous attendons des informations supplémentaires que nous recevrons sans doute bientôt de (l'hôpital de) la Charité", a-t-il ajouté pendant une conférence de presse.

L'hôpital de la Charité, l'un des plus réputés du monde et déjà rompu à la prise en charge de patients victimes éventuelles d'empoisonnement, devrait dans les tout prochains jours donner des informations sur l'état de M. Navalny. Ses proches assurent qu'il s'agit d'un "empoisonnement intentionnel".



M. Navalny a été évacué samedi matin vers Berlin dans un jet privé affrété par une ONG allemande, au terme d'une journée de bras de fer entre sa famille et les médecins russes, qui ont d'abord affirmé que son état était trop instable, avant de donner leur feu vert.