L'opposition dénonce des tentatives de fraude électorale en Turquie

(Belga) Le principal parti d'opposition turc a dénoncé des tentatives de fraude lors des élections législatives et présidentielle anticipées qui se tiennent dimanche dans le pays.

"De nombreuses plaintes nous sont parvenues", surtout de la province de Sanliurfa (sud-est), a déclaré le porte-parole du CHP (social-démocrate), Bülent Tezcan, lors d'une conférence de presse au siège de son parti à Ankara. "Nos amis sont intervenus au moment où c'est arrivé", a-t-il ajouté. Il a énuméré plusieurs exemples de tentatives de bourrage d'urnes, avec notamment une urne comptant déjà une centaine de bulletins de vote, tous pour l'alliance dominée par le parti au pouvoir AKP (islamo-conservateur), avant même l'ouverture des bureaux. Craignant des fraudes, en particulier dans le sud-est à majorité kurde, opposants et ONG ont mobilisé plusieurs centaines de milliers d'observateurs pour surveiller les urnes. "Dans la région, il y a eu des assauts, des menaces pour arrêter nos observateurs", a affirmé M. Tezcan. Il a aussi déploré la présence de "personnes armées dans les rues", qui essayent de créer selon lui "une atmosphère de terreur pour les électeurs". Le principal parti prokurde HDP a également dénoncé sur les réseaux sociaux des tentatives de fraude et d'intimidation similaires dans le sud-est. Mais le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé après avoir voté à Istanbul avoir appris "qu'il n'y avait pas de problème sérieux à travers la Turquie" dans le déroulement du double scrutin. Plus de 56 millions d'électeurs sont appelés à voter pour leur président et leurs députés, dans un scrutin qui marquera le passage du système parlementaire en vigueur à un régime hyper-présidentiel, voulu par M. Erdogan, mais décrié par ses opposants. Le chef du CHP, Kemal Kiliçdaroglu, a lancé, peu après avoir voté à Ankara, un appel à "tous les fonctionnaires" à déjouer les tentatives de fraude: "S'il vous plait, n'oubliez pas que vous êtes fonctionnaires de l'Etat. Vous n'êtes pas fonctionnaires d'un parti politique." Le candidat du CHP, Muharrem Ince, s'est imposé comme le principal rival du président sortant et a réitéré dimanche sa volonté d'attendre les résultats des scrutins devant le siège de la haute autorité électorale. (Belga)