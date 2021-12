L'ordinateur du créateur de Wikipedia et le NFT de sa première page aux enchères

L'ordinateur personnel qu'utilisait le créateur de Wikipedia, Jimmy Wales, au moment de son lancement il y a 20 ans, et un objet numérique certifié (NFT) de la première page du site devenu incontournable, ont été mis aux enchères par la société Christie's.

Présenté au siège new-yorkais de Christie's, au Rockefeller Center, l'ordinateur est un iMAC couleur fraise, "son ordinateur personnel, qu'il utilisait pour le développement et la recherche au moment du lancement du site le 15 janvier 2001", écrit la société dans un communiqué.

Le second lot est un NFT, un objet numérique certifié unique grâce à la technologie de la blockchain, "créé par Jimmy Wales et qui restitue ce à quoi ressemblait Wikipedia au moment où il l'a installé et où il a lancé sa première page, avec les mots +Hello world+", a expliqué à l'AFP Peter Klarnet, spécialiste des livres et manuscrits chez Christie's.

La page, présentée sous format d'image JPEG, sera interactive et pourra être "éditée" par l'acheteur pour "recréer l'expérience de construire Wikipedia", puis "revenir à son état initial à l'aide d'une minuterie", écrit Christie's.

Dans le communiqué, Jimmy Wales annonce qu'une partie de la vente financera son projet WT.Social, "un réseau social décentralisé, non commercial, sans publicité, ni suivi et collecte de données et sans désinformation", explique-t-il.

Sur sa page d'accueil, WT.Social se présente comme le "réseau social non toxique".

Les deux lots sont en vente en ligne jusqu'au 15 décembre, avec un prix de départ de 100 dollars chacun, mais Christie's espère les vendre "pour des centaines de milliers de dollars", a expliqué Peter Klarnet.

Nouvelle coqueluche de certains collectionneurs ou de groupes d'investisseurs dans le digital, les NFT sont devenus des incontournables des maisons d'enchères et du marché de l'art, du programme à l'origine du web (5,4 millions de dollars début juillet 2021 chez Sotheby's), à l'oeuvre entièrement numérique de l'artiste américain Beeple (69,3 millions de dollars en mars chez Christie's, record pour un NFT).

Vendredi, Christie's a par ailleurs également annoncé la mise en vente en ligne, jusqu'au 9 décembre, d'un gilet pare-balles porté par le rappeur Kanye West lors d'une des soirées de présentation de son dernier album, Donda, le 5 août 2021 à Atlanta.

Un objet accompagné de sa réplique digitale protégée par un NFT, permettant à l'objet de "vivre à la fois dans le monde physique et dans le métavers", assure Christie's.