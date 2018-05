L'organisateur du Mondial-2010 visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle

(Belga) Le président de la Fédération sud-africaine de football (Safa), Danny Jordaan, est visé par une seconde plainte pour harcèlement sexuel, a rapporté dimanche le Sunday Times, des allégations dénoncées par son avocat comme une campagne destinée à l'empêcher de se représenter à son poste samedi.

En novembre, une chanteuse et ancienne députée sud-africaine, Jennifer Ferguson, avait affirmé avoir été agressée sexuellement par Danny Jordaan il y a 25 ans. Dans sa plainte, Jennifer Ferguson assure avoir été "violemment sodomisée" par Danny Jordaan dans une chambre d'hôtel dans la ville sud-africaine de Port Elizabeth (sud-est), selon le Sunday Times paru dimanche. Le journal rapporte également qu'une seconde femme, âgée de 40 ans et dont l'identité n'a pas été rendue publique, a déposé plainte cette semaine contre Danny Jordaan pour harcèlement sexuel. Par la voix de son avocat, Danny Jordaan a dénoncé une "campagne" dont le seul but est de le rendre "inéligible" à la présidence de la Safa. "Si les informations transmises aux médias sont correctes, il est suspicieux de constater qu'elles sont diffusées quelques jours avant le congrès électif de la Safa samedi", a relevé maître Mamodupi Mohlala. "Il s'agit d'une nouvelle tentative de discréditer notre client dans les médias", a-t-il réagi à l'AFP. "La seule place pour ces accusations est devant un tribunal et nous appelons une nouvelle fois les médias et le public à permettre à la justice de faire son travail." Interrogée par l'AFP, la police s'est refusée à tout commentaire. Danny Jordaan, ancien maire de Port Elizabeth et membre du Congrès national africain (ANC, au pouvoir depuis 1994), fut l'organisateur en chef du Mondial de football 2010 en Afrique du Sud. Il est actuellement membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) et seul candidat en lice pour diriger la Safa. (Belga)