L'Otan salue l'accord entre Washington et les talibans

(Belga) L'Otan a salué vendredi l'annonce d'un accord entre Washington et les talibans qui ouvre la voie à une "paix durable", a déclaré son secrétaire général Jens Stoltenberg.

Washington et les talibans ont déclaré qu'ils signeraient l'accord le 29 février, à condition qu'une trêve partielle d'une semaine soit maintenue. L'accord marquerait un tournant majeur dans le conflit, en fixant les conditions d'un accord qui pourrait à terme permettre à Washington de retirer les troupes américaines après plus de 18 ans. "Je me félicite de l'annonce faite aujourd'hui qu'un accord a été conclu sur une réduction significative de la violence en Afghanistan", a déclaré M. Stoltenberg dans un communiqué. "Il s'agit d'un test critique de la volonté et de la capacité des talibans à réduire la violence et à contribuer à la paix de bonne foi. Cela pourrait ouvrir la voie à des négociations entre les Afghans, à une paix durable et à la garantie que le pays ne sera plus jamais un refuge pour les terroristes", a-t-il ajouté. L'Otan a une mission de 16.000 hommes en Afghanistan pour former, soutenir et conseiller les forces locales. (Belga)