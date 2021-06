L'Otan se retrouve à Bruxelles: "Après une période difficile, nous sommes prêts à tourner la page", dit Alexander De Croo

"Je suis heureux d'avoir nos alliés à Bruxelles pour une réunion importante" de l'Alliance, a déclaré lundi matin le Premier ministre Alexander De Croo à son arrivée au siège de l'Otan, à Bruxelles. "Après une période difficile, où il y a eu beaucoup de désaccords, nous sommes prêts à tourner la page" et à adopter une nouvelle stratégie, a-t-il affirmé.



Après quatre ans d'administration Trump, qui avait qualifié l'Otan d'"obsolète", "je suis heureux de voir le président américain (Joe Biden) en Europe déclarer qu'America is back", a soulevé M. De Croo. "La solidarité et la consultation, qui sont parmi les bases de l'organisation et de mon pays, peuvent à nouveau fonctionner."

Les dirigeants des trente pays de l'Otan se retrouvent lundi après-midi à Bruxelles pour montrer les dents face à une Russie jugée plus agressive et tenter de s'unir face à une Chine devenue une puissance mondiale, avec toutefois des nuances entre les Etats-Unis du démocrate Joe Biden et les Européens.



Les chefs d'Etat et de gouvernement alliés tiendront un bref sommet - une seule séance de travail, de 13h00 à 16h00, au siège bruxellois de l'Alliance atlantique - pour marquer "le retour de l'Amérique" dans la famille transatlantique après les quatre années difficiles de l'administration du républicain Donald Trump, qui avait été jusqu'à qualifier l'Otan d'"obsolète".

Biden appelle l'Otan à affronter "les nouveaux défis" de la Russie et de la Chine

Le président américain Joe Biden a appelé lundi les alliés de l'Otan a affronter ensemble les "nouveaux défis" posés par la Chine et la Russie, à son arrivée au siège de l'organisation pour un sommet.



"Il y a une prise de conscience croissante, ces deux dernières années, que nous avons de nouveaux défis. Nous avons la Russie qui n'agit pas d'une manière conforme à ce que nous avions espéré. Et aussi la Chine", a-t-il estimé lors de son premier entretien avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

America is back

"America is back", a confirmé le Premier ministre belge Alexander De Croo, lors d'un point de presse virtuel lundi matin, quelques heures après avoir accueilli M. Biden à son arrivée en Belgique pour sa première visite en tant que président américain. Après les années d'unilatéralisme de la période Trump, la nouvelle administration américaine insiste sur la nécessité pour les États-Unis de recourir à des alliances pour affronter les menaces qui se multiplient et se complexifient (terrorisme, cyberattaques, impact du changement climatique sur la sécurité...).

La Russie est clairement montrée du doigt pour son comportement "agressif" dans son voisinage - en Géorgie, en Ukraine - et même au-delà, en Syrie où Moscou a sauvé le régime du président Bachar el-Assad empêtré depuis 10 ans dans une guerre civile, et en Libye, et la répression de l'opposition interne. Les alliés doivent ainsi adresser un message de fermeté à la Russie avant le sommet qui réunira mercredi à Genève les présidents Biden et Vladimir Poutine.

L'Europe doit sortir de l'ombre des Etats-Unis

Mais la Chine a fait, à la demande de Washington, son apparition sur le radar de l'Otan, focalisée depuis sa création en 1949 sur la sécurité dans la zone euro-atlantique. La Chine apparaît de plus en plus comme le nouveau grand rival des Etats-Unis, alors que les Européens ont une approche plus nuancée à l'égard de Pékin, qui est davantage vu comme un important partenaire commercial.

"La Chine n'est pas notre adversaire, notre ennemi. Il n'y aura pas de nouvelle guerre froide avec la Chine. Mais nous devons faire face aux défis posés par la Chine pour notre sécurité", a résumé lundi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg à son arrivée au siège de l'organisation.

"Ce qui est important, c'est que l'Europe définisse ses priorités elle-même. L'Europe doit sortir de l'ombre des Etats-Unis", lui a en quelque sorte répondu le Premier ministre belge. M. De Croo a a rappelé que l'Union européenne est "le premier bloc commercial au monde", tout en insistant sur le "respect de ses valeurs".

"Si les priorités (entre l'Europe et les Etats-Unis, ndlr) sont les mêmes, c'est un plan A. On est plus fort (ensemble). Mais on doit être prêt à un plan B", a-t-il dit. M. De Croo s'est également réjoui de la nouvelle impulsion que le secrétaire général entend donner à l'Otan avec son paquet de propositions proposé aux chefs d'Etat et de gouvernement.

Des discussions budgétaires

Baptisé "NATO 2030", cet agenda "ambitieux" viseà renforcer l'Alliance atlantique sur les plans politique et militaire et à l'adapter aux nouveaux défis de sécurité. "Le secrétaire général a fait un bon travail", a souligné le chef du gouvernement fédéral, en épinglant le volet consacré à l'amélioration des consultations politiques entre allés.

Mais M. De Croo a admis que des discussions budgétaires se poursuivaient sur un aspect délicat pour plusieurs Etats-membres: l'augmentation des financements communs "pour faire davantage collectivement" pour des actions militaires collectives destinées à favoriser "la défense et la dissuasion, selon M. Stoltenberg. "La position belge est qu'il faut faire l'analyse sur la nécessité (d'augmenter les financements communs) et sur l'emploi (de ces fonds) pour voir comment améliorer l'effectivité", a-t-il dit.