L'ouest de la Turquie frappé par un séisme de magnitude 6,1

(Belga) Un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest de la Turquie mercredi à l'aube, selon l'Institut américain des études géologiques (USGS).

La secousse, localisée à une profondeur d'une dizaine de kilomètres, s'est produite à 04H08 (01H08 GMT) dans la province de Düzce à environ 170 km à l'est d'Istanbul, la plus grande ville du pays, a précisé l'USGS. L'USGS utilise une "profondeur fixe" de 10 km lorsque les données initiales du séisme sont "trop faibles pour être calculées", précise l'institut sur son site internet. Le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu a indiqué sur Twitter ne pas encore disposer d'informations sur le bilan humain. La Turquie est située dans l'une des zones sismiques les plus actives du monde. En janvier 2000, un séisme de magnitude 6,8 a frappé Elazig (est), faisant plus de 40 morts. En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7,0 en mer Égée a fait 116 morts et plus de 1.000 blessés en Turquie. (Belga)