L'ouragan Dorian se renforce et passe en catégorie 5

L'ouragan Dorian, désormais catégorie 5 sur une échelle de 5, se rapprochait dimanche matin de manière extrêmement menaçante des Bahamas. Mais il pourrait épargner la Floride.

Selon les dernières prévisions du Centre national des ouragans américain (NHC), Dorian et ses vents pouvant atteindre les 240 km/h pourrait toucher le nord-ouest des Bahamas dans la journée. Il devrait ensuite "se rapprocher de la côte est de la Floride lundi soir et mardi", mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le "Sunshine State" après qu'il a changé de trajectoire. "Beaucoup de mouvement, très difficile à prédire", a résumé le président américain, Donald Trump, dans un tweet, soulignant que la Géorgie, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord se retrouveraient probablement en première ligne en milieu de semaine prochaine.