L'UE appelle la Céni à publier les procès-verbaux des centres de compilation des résultats en RDC

(Belga) Le service diplomatique de l'Union européenne a appelé vendredi la Commission électorale indépendante (Céni) congolaise à publier les procès-verbaux de chaque centre local de compilation des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo.

"Les résultats préliminaires sont contestés par une partie de l'opposition et de l'observation nationale, en particulier par la Conférence Episcopale Nationale du Congo (Cenco). Il est dès lors important pour la crédibilité du processus et la sincérité du scrutin que la Céni poursuive son travail conformément à la loi électorale", a souligné la porte-parole Maja Kocijancic. Cette dernière appelle également au calme, rappelant que "toute contestation des résultats doit se faire pacifiquement, par le recours aux procédures prévues et le dialogue politique entre toutes les parties prenantes, pour permettre au processus démocratique d'être mené jusqu'à son terme". La Commission électorale nationale indépendante a déclaré jeudi Felix Tshisekedi vainqueur avec 38,57% des voix, devant l'autre tête de l'opposition divisée, Martin Fayulu, avec 34,8%. Selon la Cenco, les résultats provisoires de l'élection proclamant M. Tshisekedi vainqueur "ne correspondent pas" aux données collectées par les observateurs de l'Église catholique. Au moins cinq civils ont été tués dans des contestations des résultats électoraux depuis leur annonce. (Belga)