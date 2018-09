L'UE appelle les USA à "reconsidérer" la fin de leur aide aux réfugiés palestiniens

(Belga) L'Union européenne a appelé samedi les Etats-Unis à reconsidérer leur "décision regrettable", annoncée la veille, de cesser de contribuer au financement de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

L'UE a souligné l'importance de la poursuite de ce soutien international à l'Unrwa, qui gère des écoles pour des centaines d'enfants palestiniens dans les territoires palestiniens mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. "Cette décision regrettable des Etats-Unis de ne plus prendre part à cet effort international et multilatéral laisse un vide considérable", a déclaré un porte-parole du Service européen pour l'action extérieure, service diplomatique de l'UE, dans un communiqué. "Nous espérons que les Etats-Unis reconsidéreront cette décision", a ajouté le porte-parole. "Les Etats-Unis ont toujours joué, et continueront à jouer, un rôle essentiel dans tous les efforts pour instaurer la paix au Moyen-Orient", poursuit le communiqué. "L'UE continuera à collaborer avec les Etats-Unis et les autres partenaires internationaux et régionaux pour réaliser cet objectif commun". Vendredi, les Etats-Unis, qui en étaient de loin les plus grands contributeurs, ont annoncé qu'ils cessaient de financer l'Unrwa, une organisation aux activités "irrémédiablement biaisées" selon la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert. Washington ne "veut plus supporter la part très disproportionnée de ce fardeau", a précisé Heather Nauert dans un communiqué, ajoutant qu'il n'y aurait pas d'autres contributions au-delà du versement en janvier 2018 de 60 millions de dollars (51,5 millions d'euros) à l'Unrwa. Les Palestiniens et l'ONU ont condamné cette décision, saluée par Israël. L'UE a annoncé qu'elle discuterait avec ses partenaires internationaux sur la façon "d'assurer une assistance durable, continue et efficace aux Palestiniens, y compris via l'Unrwa", avant l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra en septembre. (Belga)