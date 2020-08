L'UE débloque 30 millions d'euros supplémentaires pour l'aide d'urgence au Liban

(Belga) L'Union européenne (UE) mobilise 30 millions d'euros d'aide d'urgence pour le Liban. Cette somme vient s'ajouter aux 33 millions d'euros déjà promis peu après la catastrophe survenue mardi dans le port de Beyrouth, a annoncé dimanche la Commission européenne dans le cadre de la Conférence des donateurs pour le Liban.

L'argent doit être transféré au Liban sous des contrôles stricts et ne doit être utilisé que pour soigner les habitants du pays les plus gravement touchés, a-t-elle précisé. "En ces temps critiques, l'UE met à disposition une aide d'urgence pour les soins et l'aide alimentaire", a déclaré le commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarcic. "Nous nous engageons également à soutenir les Libanais sur le long terme pour les aider à se redresser." (Belga)