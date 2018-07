L'UE débourse 400 millions d'euros pour l'éducation des réfugiés syriens en Turquie

(Belga) La Commission européenne a approuvé mercredi un nouveau train de mesures de soutien, pour un montant de 400 millions d'euros, en faveur de l'éducation des réfugiés syriens en Turquie. Il s'agit de la première action adoptée depuis que les États membres de l'UE se sont mis d'accord en juin dernier sur un financement additionnel de 3 milliards d'euros pour "la facilité en faveur des réfugiés" en Turquie.

Ce programme a été mis en place en 2015 pour répondre à l'appel du Conseil européen à la mobilisation de fonds supplémentaires substantiels pour aider les réfugiés syriens sur le territoire turc. Il prévoit un mécanisme conjoint de coordination qui vise à faire en sorte que les besoins des réfugiés et des communautés d'accueil soient pris en compte de manière globale et coordonnée. Le montant de 400 millions d'euros sera versé sous la forme d'une subvention directe au ministère turc de l'éducation nationale. Le financement sera alloué à la poursuite de l'actuel projet d'éducation en faveur des réfugiés syriens qui touchera à sa fin en octobre 2018. Le nouveau train de mesures de soutien mettra l'accent sur la sensibilisation, la qualité accrue de l'éducation formelle des étudiants, la formation en langue turque pour les adultes dans des centres d'éducation publique, la poursuite et l'amélioration du système d'examen et les activités de cohésion sociale. (Belga)