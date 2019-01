L'UE va officialiser son entité pour commercer avec l'Iran

(Belga) L'entité imaginée par l'Union européenne pour commercer avec l'Iran malgré les sanctions américaines va être officialisée jeudi en marge de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bucarest, a-t-on appris de sources européennes.

Une déclaration commune de la France, de l'Allemagne et du Royaume Uni, les trois parrains de cette entité, doit être rendue publique dans la journée par les trois capitales, a-t-on précisé. L'entité - baptisée Instex (Instrument in Support of Trade Exchanges) - sera enregistrée en France et aura une direction allemande, selon ces mêmes sources. Ses premiers fonds seront fournis par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les trois pays de l'UE signataires de l'accord nucléaire conclu avec Téhéran en 2015. Les autres signataires sont la Chine, la Russie et les Etats-Unis, mais le président Trump a retiré son pays de l'accord et imposé de nouvelles sanctions à l'Iran. Washington a mis en garde les Européens contre les conséquences de leur décision de contourner les sanctions contre l'Iran. L'entité est une création intergouvernementale, mais elle sera endossée par l'Union européenne dans le cadre d'un texte de conclusions sur l'Iran approuvé mercredi par les représentants des 28 à Bruxelles. Dans ce texte, les 28 saluent le respect par l'Iran des engagements souscrits dans le traité sur le nucléaire conclu en 2015. L'entité européenne va permettre à l'Iran de tirer des revenus de ses exportations, bloquées par les sanctions américaines. (Belga)