L'ultime "Cinquante nuances" en tête du box-office nord-américain

Les acteurs Jamie Dornan et Dakota Johnson, lors de la première du film "Cinquante nuances plus claires" à Paris le 6 février 2018PATRICK KOVARIK

"Cinquante nuances plus claires", troisième et dernier épisode des aventures érotiques de Christian Grey et Anastasia Steele, a pris la tête du box-office nord-américain pour son premier week-end en salles, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor relations publiés dimanche.

Dans ce volet adapté de la trilogie à succès des romans de la Britannique E. L. James, on retrouve les deux héros --incarnés par Jamie Dornan et Dakota Johnson-- en jeunes mariés s'adonnant toujours à leurs jeux érotiques empreints de sado-masochisme. Mais des menaces à leur bonheur surgissent.

Le film réalisé par James Foley a rapporté 38,8 millions de dollars entre vendredi et dimanche. Ce qui représente un début "solide", a commenté Paul Dergarabedian, analyste de Comscore, dans un communiqué.

Selon lui, le premier volet a récolté 85,2 millions de dollars à sa sortie pour la Saint-Valentin 2015 et le second, qui ne s'est placé qu'en deuxième position en 2016, 46,6 millions de dollars. La franchise a vendu à ce stade pour plus d'un milliard de dollars de billets dans le monde, a-t-il relevé.

Le film d'animation "Pierre Lapin" sautille en deuxième position du box-office pour son premier week-end avec 25 millions de dollars de recettes. Il raconte les péripéties du célèbre personnage créé par l'auteure britannique Beatrix Potter.

La troisième place du podium est également occupée par un nouveau venu: "Le 15H17 pour Paris", reconstitution de l'attentat déjoué du Thalys en 2015 réalisée par Clint Eastwood. Il a engrangé 12,6 millions en trois jours.

Du coup, "Jumanji: Bienvenue dans la jungle" dégringole au quatrième rang. Cette suite du film de 1995, avec notamment Dwayne "The Rock" Johnson au générique, a encaissé 9,8 millions ce week-end et 365,7 millions en huit semaines en Amérique du Nord.

La cinquième position revient à "The Greatest Showman", l'histoire du magicien P.T. Barnum interprété par Hugh Jackman, avec 6,4 millions supplémentaires. En huit semaines, il a récupéré 146,5 millions.

Voici la suite du classement:

6 - "Le labyrinthe: le remède mortel", deuxième la semaine dernière, avec 6 millions de dollars (49 millions en trois semaines).

7 - Le film d'horreur "Winchester": 5 millions de dollars (17,1 millions en deux semaines)

8 - "Pentagon Papers": 3,5 millions de dollars (72,8 millions en huit semaines)

9 - "La forme de l'eau": 3 millions de dollars (49,7 millions en onze semaines)

10 - "Criminal squad": 2,9 millions de dollars (40,9 millions en quatre semaines)