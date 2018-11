L'Unesco et le Congrès juif mondial lancent un site internet contre le négationnisme

(Belga) Le Congrès juif mondial présentera lundi à Paris, avec le soutien de l'Unesco, un nouveau site internet destiné à combattre "les messages de négation" du génocide des juifs qui circulent sur les réseaux sociaux, a annoncé vendredi l'organisation onusienne.

Intitulé "Shoah: les faits", ce site se veut "un outil interactif en ligne destiné à contrer les messages de négation et les récits falsifiés de la Shoah", précise le communiqué. "Il s'agit d'apporter une réponse face à la montée de la haine et de la désinformation en ligne", souligne l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, dont le siège est à Paris. Le site, qui présentera notamment des documents et des témoignages sur la Shoah, sera lancé lundi en présence du président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, et de la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay. L'enseignement de l'Holocauste, la prévention des génocides et la lutte contre l'antisémitisme par l'éducation font partie des priorités affichées de l'Unesco. Le lancement du site fait suite à une réunion sur la prévention de l'antisémitisme par l'éducation, organisée en septembre dernier par l'Unesco lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à Nerw York. 80 ans après la "Nuit de Cristal", ces exactions nazies contre les Juifs en Allemagne le 9 novembre 1938, annonciatrices de l'Holocauste, l'antisémistisme persiste dans de nombreux pays. En France, le nombre d'actes antisémites a bondi de 69% au cours des neufs premiers mois de l'année 2018. (Belga)