L'Unesco rappelle que les USA ont signé des conventions protégeant les sites culturels

(Belga) La directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, a rappelé lundi que les Etats-Unis avaient ratifié deux conventions protégeant les biens culturels en cas de conflit, après des menaces de Donald Trump contre des sites culturels iraniens.

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur iranien Ahmad Jalali, Mme Azoulay a souligné que les Etats-Unis et l'Iran avaient "ratifié ces deux conventions" - de 1954 et 1972 - sur la protection des biens culturels et du patrimoine mondial, selon un communiqué de l'Unesco. (Belga)