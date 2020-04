L'Union africaine s'apprête à distribuer un million de tests

(Belga) Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l'Union africaine prévoit de distribuer à partir de la semaine prochaine un million de tests pour dépister le Covid-19, a annoncé jeudi son directeur, le Dr John Nkengasong.

"Il y a un fossé important sur le continent en ce qui concerne les tests", a déclaré le responsable lors de son point-presse hebdomadaire depuis le siège de l'UA à Addis Abeba. "Il faut faire quelque chose", a-t-il martelé. Le coronavirus est arrivé tardivement en Afrique. Mais il s'enracine progressivement, avec désormais plus de 17.000 cas et 911 morts recensés sur le continent. Dans de nombreux pays, la capacité limitée de réaliser des tests à grande échelle ne permet pas aux autorités d'avoir une photographie précise de l'épidémie sur leur territoire. Le Nigeria a jusqu'à présent mené 6.000 tests pour une population de quelque 200 millions d'habitants. En Ethiopie, qui compte plus de 100 millions de personnes, le nombre de tests plafonne actuellement à 5.000, a-t-il souligné. Le million de kits de tests que le CDC s'apprête à distribuer sur le continent est d'ailleurs bien loin des besoins, a pointé le Dr Nkengasong. "Dans les 3 à 6 mois, nous aurons probablement besoin de quelque chose comme 15 millions de tests. Mais un voyage de mille miles commence toujours par le premier mile", a-t-il déclaré. Cette distribution de kits de tests s'inscrit dans un nouveau programme baptisé le Partenariat pour accélérer les tests du Covid-19 (PACT en anglais). Le programme vise également à augmenter le nombre de travailleurs de santé impliqués dans la recherche des contacts des cas positifs au coronavirus, à l'échelle communautaire. Le PACT entend aussi dresser un état des lieux précis des équipements médicaux sur le continent. Les pays du continent qui comptent le plus de cas déclarés de Covid-19 sont l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Maroc et le Cameroun. (Belga)