L'US Navy suspend l'entrainement des militaires saoudiens après la fusillade de Pensacola

(Belga) L'US Navy a suspendu l'entrainement des militaires saoudiens sur le sol américain après la fusillade de Pensacola, dans laquelle trois jeunes militaires américains ont été tués vendredi par un membre de l'armée de l'air saoudienne.

"L'entrainement a été suspendu pendant le week-end pour tout le personnel", a indiqué l'US Navy dans un communiqué. Il a repris pour les pilotes de plusieurs unités, y compris certains étrangers, mais pas pour les élèves pilotes saoudiens des bases navales de Pensacola, Whiting Field et Mayport, en Floride, précise le communiqué. "L'entrainement au sol devrait reprendre cette semaine pour ces élèves", ajoute l'US Navy. Selon un responsable militaire ayant requis l'anonymat, cette décision a été prise pour leur propre sécurité, l'US Navy craignant des accidents à l'entrainement dus au stress. L'US Navy forme actuellement 303 pilotes saoudiens sur ces trois bases, a précisé un autre responsable militaire. Située dans le nord-ouest de la Floride, la base aéronavale de Pensacola et celle voisine de Whiting Fields sont utilisées par l'US Navy pour des programmes d'entraînement destinés aux militaires de pays alliés, notamment la France. La base de Mayport, dans le nord-est de l'Etat, est utilisée pour l'apprentissage de l'appontage, l'atterrissage sur un porte-avions. Un membre de l'armée de l'air saoudienne a ouvert le feu vendredi avec une arme de poing dans une salle de cours de la base de Pensacola, faisant trois morts et huit blessés avant d'être abattu par la police. Il avait publié sur Twitter avant son attaque des messages hostiles envers les Etats-Unis, a rapporté le groupe de surveillance des mouvements jihadistes SITE. Le FBI a indiqué mardi que le tireur s'était procuré une arme, normalement interdite sur la base, en invoquant une exception accordée aux chasseurs. (Belga)