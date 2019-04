La Banque mondiale va débloquer 392 millions de dollars pour Madagascar

(Belga) La Banque mondiale va octroyer 392 millions de dollars à Madagascar, pays très pauvre de l'océan Indien, ont annoncé les présidents de Madagascar, Andry Rajoelina, et de la Banque mondiale, David Malpass, lundi à Antananarivo.

"La Banque mondiale est à l'écoute des priorités énoncées dans le cadre de l'initiative pour l'émergence de Madagascar (IEM) puisque vous avez approuvé un financement total de 392 millions de dollars (351 millions d'euros) pour Madagascar", a déclaré Andry Rajoelina, lors d'une conférence de presse commune avec David Malpass. L'IEM lancée par Andry Rajoelina, élu à la présidence malgache fin 2018, vise à développer le pays, où les trois quarts de la population vivent dans l'extrême pauvreté et où la moitié des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique. "Ces 392 millions de dollars auront un impact concret et durable dans la vie sociale du pays car ils seront directement investis dans ces défis prioritaires", a dit le chef de l'Etat. La somme sera répartie entre quatre secteurs: l'aide aux familles démunies (90 millions de dollars), l'amélioration de l'accès à l'électricité (150 millions de dollars), la sécurisation des titres fonciers dans un contexte d'occupation illégale de terres (52 millions de dollars) et une aide budgétaire à hauteur de 100 millions de dollars. "La Banque mondiale octroie des financements chaque année à Madagascar, mais c'est la première fois qu'elle accorde une aide budgétaire de 100 millions de dollars", a précisé la Banque mondiale. Cette annonce intervient quelques mois après la prise de fonction d'Andry Rajoelina, arrivé au pouvoir au terme d'une transition démocratique pacifique, alors que la Grande Ile a connu plusieurs crises politiques depuis son indépendance en 1960. "Il y a une énorme opportunité compte tenu de la stabilité" actuelle, a estimé David Malpass. Le nouveau président de la Banque mondiale a aussi annoncé que son institution et le gouvernement malgache allaient poursuivre les discussions en vue du déblocage, dans le courant du mois de juin, de 450 millions de dollars supplémentaires. (Belga)