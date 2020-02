La bataille menée par la ville de Wuhan pour enrayer le coronavirus: les chiffres impressionnants date par date

Foyer d'origine de l'épidémie qui se répand désormais à travers le monde, la ville de Wuhan a finalement affronté le Coronavirus à bras-le-corps. Les chiffres impressionnants de la lutte pour endiguer la propagation de la maladie l'illustre.

Décembre : l'épidémie apparaît dans la capitale de la province de Hubei. Quelques semaines passent avant que la situation ne soit prise au sérieux.

23 janvier : 490 cas sont enregistrés, la ville est totalement bouclée, 11 millions d'habitants se retrouvent coupés du monde

24 janvier : 572 cas de contaminations sont recensés. Les autorités ordonnent la construction en 10 jours d'un hôpital de 1.000 lits

2 février : 5.000 cas sont désormais déclarés

3 février : 3 hôpitaux temporaires sont mis en place

7 février : des renforts de 19 provinces chinoises arrivent à Wuhan

9 février : 6.000 professionnels de la santé débarquent à l'aéroport

11 février : le nombre de 20.000 cas est atteint

13 février : l'armée envoie 1.400 de ses médecins par cargo

15 février : rien ne semble pouvoir enrayer la propagation du virus. 39.462 personnes sont contaminées dont 1.500 médecins et soignants

21 février : on dénombre 45.660 cas

22 février : les usines sont mobilisées pour fournir des protections sanitaires. La production de masques passent de 8 millions à 56 millions par jour

23 février : 46.607 personnes sont contaminées, 41.600 médecins sont mobilisés. 10.000 lits sont mis à disposition dans 53 hôpitaux différents et 40.000 lits sont mis en place dans des zone en quarantaine

La mobilisation porte finalement ses fruits. La courbe s'inverse : chaque jour le nombre de nouvelles contaminations et de décès diminue. Le nombre de nouvelles contaminations s'élèvent à 327 et les nouveaux décès sont de 44 ce vendredi. Ce sont les chiffres les plus faibles depuis un mois.