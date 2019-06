La Belge Amaya Coppens libérée au Nicaragua

La Belgo-Nicaraguayenne Amaya Coppens fait partie des prisonniers libérés au Nicaragua.

Le gouvernement du Nicaragua a libéré mardi les principaux responsables des manifestations contre le gouvernement du président Daniel Ortega, dont la Belgo-Nicaraguayenne Amaya Coppens, rapportent le journal La Prensa, l'agence espagnole EFE et l'agence française AFP.

Parmi les personnes reconduites chez elles figurent notamment les journalistes Miguel Mora et Lucía Pineda, les dirigeants paysans Medardo Mairena et Pedro Mena ainsi que plusieurs leaders étudiants de la contestation, dont Amaya Coppens. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent les opposants libérés criant "Nicaragua" et "justice" à leur sortie de prison dans un minibus de la Croix-Rouge internationale.

Le ministère de l'Intérieur n'a pas précisé le nombre de prisonniers libérés ce mardi. Mais selon Juan Sebastian Chamorro, membre de l'opposition, 56 personnes ont été libérées.



Emprisonnée plusieurs mois

Amaya Coppens, 24 ans, de père belge et de mère nicaraguayenne, a été élevée au Nicaragua et fait partie des figures de proue du Mouvement étudiant du 19 avril. Les Affaires étrangères belges n'ont pas encore confirmé sa libération.

Une cinquantaine de prisonniers politiques avaient déjà été libérés lundi, en vertu d'une loi d'amnistie approuvée samedi par l'Assemblée nationale mais décriée par l'opposition. Celle-ci y voit une manière de couvrir les exactions des forces de répression.

Durant le printemps et l'été 2018, des centaines d'opposants ont été arrêtés pour leur participation à des manifestations anti-gouvernementales. Ceux-ci réclamaient le départ de Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007, et des élections anticipées.

D'après l'Onu, plus de 60.000 personnes ont fui le Nicaragua depuis le début de la crise politique. Les violences ont fait plus de 325 morts, en majorité dans les rangs contestataires.