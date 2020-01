La Belgique aux côtés du Niger pour lutter contre le terrorisme après l'attaque d'un camp

(Belga) Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, a fait part jeudi de ses "pensées aux victimes" de l'attaque d'un camp militaire à l'ouest du Niger, près de la frontière malienne, au cours de laquelle 25 soldats sont tombés.

"63 terroristes" et 25 personnes ont été tués jeudi lors de l'attaque du camp de Chinégodar, un village nigérien situé à 10 km de la frontière malienne, repoussée par le poste militaire avancé, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère nigérien de la Défense. "Mes pensées vont aux victimes de l'attaque contre un poste de soldats", a communiqué sur Twitter jeudi le chef de la diplomatie belge Philippe Goffin. Il a précisé que "la Belgique se tient aux côtés du Niger pour lutter contre le terrorisme et apporter la stabilité dans la région". Un état d'urgence censé prévenir les incursions djihadistes récurrentes est déjà en vigueur. C'est la première attaque menée contre le camp de Chinégodar dans la région de Tillabéri (ouest) souvent visée par des attaques djihadistes. Le président nigérien Mahamadou Issoufou avait annoncé le 22 décembre, lors de la visite du président français Emmanuel Macron, que les pays du Sahel et la France lanceraient "un appel à la solidarité internationale" durant un sommet à Pau (sud-ouest de la France) le 13 janvier, consacré à la lutte contre les groupes djihadistes. (Belga)