La Belgique devrait retrouver un siège au conseil de sécurité de l'ONU: quel intérêt pour notre pays?

La Belgique devrait entrer au conseil de conseil de sécurité des nations unies dès 2019, et ce pour deux ans. Le vote est prévu à 16h. L'assemblée générale de l'ONU se prononcera, à New York, sur la candidature belge.

Peu de surprise, nous devrions obtenir ce siège car il y a deux places à pourvoir pour l'Europe occidentale ... et deux candidats: la Belgique et l'Allemagne.

C'est un poste de membre non permanent que notre pays occuperait, pour 2019 et 2020.



Quel est l'intérêt pour la Belgique?

"Le conseil de sécurité de l'ONU, c'est quand même l'organe qui s'occupe de la paix et de la sécurité internationale. Donc c'est un haut lieu de la diplomatie en général, et donc de la scène internationale. Le fait de pouvoir y être, ça prouve la qualité de la diplomatie belge, même si finalement on a peu de concurrents", indique Tanguy De Wilde, professeur de relations internationales à l'UCL.

"Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là pour deux ans et que, à tour de rôle, pour les 15 membres (5 permanents, 10 non permanents), il y a une présidence du conseil de sécurité, ce qui permet de présider ce conseil durant un mois, donc sans doute deux fois durant le mandat", précise Tanguy De Wilde.