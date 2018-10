La Belgique favorable à une aide internationale pour l'Indonésie

(Belga) La Belgique entend répondre positivement à la demande d'aide internationale de l'Indonésie, à la suite du tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes, a indiqué lundi le porte-parole du Premier ministre Charles Michel.

Le comité B-FAST se réunissait en milieu de journée pour évaluer la demande formulée et comment y répondre de la manière la plus efficace pour apporter l'aide la plus urgente aux populations sinistrées, a précisé le porte-parole. Le gouvernement indonésien a lancé lundi un appel à l'aide internationale. En Belgique, Unicef et la Croix-Rouge ont lancé des appels aux dons pour venir en aide aux victimes. L'Union européenne a aussi annoncé débloquer 1,5 million d'euros d'aide humanitaire. Un nouveau bilan diffusé faisait état d'au moins 844 morts. (Belga)