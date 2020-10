La Belgique met le point à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU

(Belga) Au nom de l'Union européenne, la Belgique mettra le conflit qui oppose l'Arménie et l'Azerbaidjan dans la région du Nagorny Karabakh à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU, où elle siège comme membre non-permanent, a annoncé la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès en séance plénière de la Chambre.

"Vous me demandez si ce qui se passe là-bas est normal. Non, tout cela n'est pas normal", a déclaré Sophie Wilmès, interrogée notamment par le député Michel De Maegd (MR). La ministre des Affaires étrangères a appelé à ce que la diplomatie reprenne le dessus, principalement via le processus de Minsk. Ce Groupe de Minsk mis en place par l'OSCE (Russie, France, Etats-Unis, ndlr) tente depuis près de trente ans sans succès de résoudre ce conflit. Sophie Wilmès a indiqué qu'elle soutenait toutes les initiatives diplomatiques visant à la désescalade dans la région, citant notamment celles du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères Josep Borrell. (Belga)