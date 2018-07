La Belgique signe un accord migratoire avec la Tunisie

(Belga) Les secrétaires d'État belge et tunisien en charge de la Migration, Theo Francken et Adel Jarboui, ont signé mardi à Tunis un accord en vue de faciliter le renvoi de ressortissants tunisiens séjournant en Belgique sans autorisation.

Pour M. Francken (N-VA), cet accord permet de renforcer la collaboration avec la Tunisie pour le renvoi de personnes en séjour irrégulier et qui ont été condamnées en justice. L'an dernier, 638 Tunisiens sans autorisation de séjour ont été interpellés par la police en Belgique, la plupart pour des atteintes à l'ordre public. Il y a actuellement 123 Tunisiens sans titre de séjour dans les établissements pénitentiaires du pays. La collaboration des autorités tunisiennes est nécessaire pour un renvoi, afin de mener à bien l'identification et de délivrer les documents de transit nécessaires. Or cette collaboration ne fonctionne pas de manière optimale jusqu'à présent, car la durée de traitement du dossier par les services tunisiens va souvent au-delà du délai maximal de détention en centre fermé (huit mois). Dans l'accord signé mardi, la Tunisie s'engage à réaliser l'identification dans les 45 jours. (Belga)