La Belgique et Handicap International se lancent dans une vaste opération de déminage. Ensemble, ils vont utiliser une technologie spécifique qui permettra de détecter et désamorcer des mines à l'aide de drones.

L'idée est de se rendre dans des zones de guerre, principalement en milieu urbain, pour trouver ces engins explosifs, qui tuent chaque jour et font des dégâts considérables. "On se retrouve à faire du déminage dans des quartiers qui sont des mille feuilles de débris et d'explosifs. Il y a des bombes aériennes, des restes d'explosifs et des engins explosifs improvisés", explique Perrine Benoit, spécialiste en réduction de la violence armée chez Handicap International.

Jusqu'ici, ce sont des hommes et des femmes qui mènent des opérations de déminage. Ils ne sont pas aidés par des moyens technologiques. C'est là qu'est intervenue la Belgique, qui a mis en place une toute nouvelle approche: localiser ces mines avec un drone. "Nous avons réussi à identifier des mines enfouies grâce à un capteur infrarouge. C'est une toute nouvelle méthode que l'on espère redéployer", explique Xavier Depreytere, responsable du projet innovation pour Handicap International. Le but est de cartographier les zones sans mettre de vies en danger.

En 2019, 80% des mines ayant explosé ont touché des civils. Testés au Tchad, ces drones vont maintenant prendre la direction de l'Irak pour être mis en place dans une zone de conflit très active. Déminer doit permettre de revivre sur place mais aussi de faciliter la relance de l'économie locale.