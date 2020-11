La boulette: un ministre allemand confond des soldats de la Bundeswehr... avec des soldats belges

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a félicité la Bundeswehr (armée allemande) pour son 65e anniversaire, mais en commettant une petite bourde: il a posté sur Twitter une photo le montrant en compagnie d'un ... soldat belge.

Il a illustré jeudi ce tweet de félicitation avec une photo d'un Casque bleu belge à qui il serre la main. Le cliché a été pris lors d'une visite effectuée en février 2019 au Mali, lors d'une rencontre avec des troupes de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) à Gao, dans le nord du pays.



Le texte de M. Maas, un social-démocrate, remercie "nos soldates et nos soldats", dont certains prennent des risques personnels pour la paix et la sécurité. Un député de la CSU, le parti-frère de la CDU de la chancelière Angela Merkel, Florian Hahn, a pour sa part fait observer au ministre: "vous ne serez pas la main d'un soldat de la Bundeswehr, mais d'un Belge, mais il sera certainement aussi heureux de vos félicitations". Un élu du groupe parlementaire de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite), Peter Felser, a pour sa part qualifié cette méprise de "plus que gênante". Le tweet a été supprimé vendredi, selon l'agence de presse dpa.



"Notre Bundeswehr travaille en étroite collaboration avec d'autres forces armées. Sur ma photo pour l'anniversaire de la Bundeswehr figuraient aussi des soldates belges. Le tweet a été supprimé pour éviter les malentendus. Mes remerciements restent", a indiqué le chef de la diplomatie allemande. Au Mali, le contingent de Casques bleus belges affecté à la Minusma - une septantaine de militaires - est essentiellement déployé à Gao (nord-est) et coopère étroitement avec les Allemands pour effectuer des missions de reconnaissance.





Que va faire le comité de concertation ce vendredi?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 13 novembre ?