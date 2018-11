La Bourse de Tokyo finit en hausse

(Belga) La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, aidée par un repli du yen et la contribution positive de l'action Nissan, sur un marché globalement rassuré par le rebond de Wall Street.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a pris 0,65% (+139,01 points) à 21.646,55 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a augmenté de 0,81% (+13,07 points) à 1.628,96 points. Sur le volet des changes, le dollar remontait à 113 yens, contre 112,83 yens mercredi au moment de la fermeture de la place tokyoïte, et l'euro grimpait à 128,81 yens, contre 128,44 yens, des mouvements favorables à l'achat de titres exportateurs nippons. (Belga)