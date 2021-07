La Californie appelle ses habitants à réduire leur consommation d'eau de 15%

(Belga) La Californie a exhorté jeudi ses habitants à réduire leur consommation d'eau de 15% et élargi l'état d'urgence lié à la sécheresse à près de la moitié de la population de l'Etat.

"Cela fait maintenant deux ans que nous vivons une sécheresse" alors que le long épisode de sécheresse précédent s'est achevé il y a peu, a dit le gouverneur de l'Etat Gavin Newsom lors d'une conférence de presse. Aussi a-t-il annoncé qu'il signait un décret encourageant "les efforts volontaires de préservation de l'eau dans l'Etat de Californie". "Nous espérons que les habitants de Californie garderont l'état d'esprit qu'ils avaient lors de la dernière sécheresse et le renforceront avec une réduction volontaire de 15%, pas seulement dans les habitations, mais aussi dans les opérations industrielles, commerciales et agricoles", a-t-il plaidé. Le gouverneur a ainsi demandé aux Californiens de faire preuve de "bon sens" en réduisant par exemple l'irrigation des pelouses et en prenant des douches plus courtes. Après plusieurs années marquées par très peu de précipitations, les réserves des barrages à la fin mai en Californie étaient estimées à deux tiers de leur niveau normal. Une situation aggravée par la vague de chaleur de la semaine dernière dans une partie de l'ouest des Etats-Unis et du Canada. Le week-end prochain, des températures record sont encore attendues, avec jusqu'à 53 degrés Celsius prévus dans la Vallée de la Mort en Californie. Le gouverneur a en outre annoncé que 50 des 58 comtés californiens étaient maintenant soumis à des mesures d'urgence. L'état d'urgence lié à la sécheresse concerne 42% de la population, principalement dans la Californie du nord et du centre. Il donne aux autorités des pouvoirs supplémentaires pour contrôler les ressources. Parmi les conséquences de la sécheresse figure le risque accru d'incendies, dans une région déjà dévastée ces dernières années par des feux de forêt massifs. (Belga)