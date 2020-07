La capsule habitée de SpaceX reviendra sur Terre le 2 août

(Belga) Les deux astronautes américains arrivés dans la Station spatiale internationale (ISS) à bord du premier vol habité de la capsule Dragon de SpaceX en mai en repartiront le 1er août, pour un amerrissage le lendemain, a annoncé vendredi le chef de la Nasa.

"Nous visons le 1er août pour le départ du vaisseau Dragon Endeavour de SpaceX de la Station spatiale", a tweeté Jim Bridenstine. "L'amerrissage est prévu le 2 août. La date exacte dépendra de la météo". Bob Behken et Doug Hurley ont été lancés le 30 mai de Floride par une fusée SpaceX, devenant les premiers astronautes à être acheminés vers la Station spatiale par une société privée, sous contrat avec la Nasa. Le vol a aussi marqué le premier vol habité lancé depuis les Etats-Unis depuis 2011, quand les navettes spatiales ont été arrêtées. Depuis, les Américains voyageaient à bord de fusées russes. Ce sera la première fois que Dragon effectue le voyage de retour sur Terre avec des hommes à bord. L'an dernier, elle avait accompli cette mission à vide et sans incident. La rentrée atmosphérique testera la résistance du bouclier thermique. Ensuite, de grands parachutes ralentiront la descente, avant un amerrissage dans l'Atlantique, au large de la Floride. C'est la même méthode que pour les anciennes capsules Apollo dans les années 1960 et 1970. (Belga)