La carcasse d'un hélicoptère qui transportait sept personnes retrouvée à Hawaï

La carcasse d'un hélicoptère de tourisme à bord duquel se trouvaient sept personnes a été retrouvée sur une île hawaïenne, ont indiqué vendredi les autorités locales, précisant être toujours à la recherche d'éventuels survivants.

L'hélicoptère, qui avait disparu jeudi, s'est écrasé dans le parc naturel de Koke'e, sur l'île de Kauai, au nord-ouest de l'archipel, ont fait savoir les autorités dans un communiqué. "Des moyens supplémentaires se dirigent sur place et la recherche de survivants se poursuit", ont-elles ajouté. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour le moment". L'appareil, avec à son bord le pilote et six passagers, dont deux mineurs, était parti pour survoler l'île de Kauai. C'est son propriétaire qui a donné l'alarme jeudi soir après avoir perdu tout contact. Un bateau et un hélicoptère ont été envoyés dans la zone, mais les conditions météorologiques étaient "difficiles", avec peu de visibilité et des vents violents, selon les garde-côtes.