La chanteuse de Fleetwood Mac en lice, en solo, pour le Panthéon du rock

Stevie Nicks figure déjà depuis 1998 au Rock and Roll Hall of Fame en tant que chanteuse du groupe Fleetwood Mac, mais c'est pour sa carrière solo qu'elle est en lice cette année, a annoncé mardi le temple du rock, situé à Cleveland (Ohio).

La chanteuse américaine est en concurrence avec d'autres artistes nommés pour la première fois, comme les rockeurs britanniques Roxy Music, le groupe de heavy metal Def Leppard, le chanteur de musique country américain John Prine ou encore son compatriote féru d'expérimentation et de technologie Todd Rundgren.

Stevie Nicks a débuté une carrière en solo en 1981 tout en restant membre de Fleetwood Mac, dont l'album "Rumours" (1977) est le cinquième le plus vendu de tous les temps. Elle a intégré en 1974 ce groupe formé sept ans plus tôt à Londres, et a publié en solo huit albums enregistrés en studio.

Pour envisager d'entrer dans le prestigieux Hall of Fame, un artiste ou un groupe doit avoir publié un disque au moins 25 ans auparavant.

La liste des candidats de cette année comprend également Devo, nommé pour la première fois, Radiohead, dont c'est la seconde tentative, ou encore Rage Against the Machine et Kraftwerk.

Les vainqueurs seront annoncés en décembre.