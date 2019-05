La chanteuse et actrice américaine Doris Day est décédée à 97 ans

La chanteuse et actrice américaine Doris Day, star du cinéma hollywoodien des années 1960, est décédée lundi à 97 ans, a annoncé lundi sa fondation.





Selon cette fondation consacrée à la défense des animaux, Doris Day, qui souffrait d'une pneumonie, est morte à son domicile en Californie. "Près de 300 fans se sont réunis à Carmel le mois dernier pour fêter l'anniversaire de Day. Elle était en excellente santé pour son âge, jusqu'à récemment quand elle a contracté une pneumonie, qui a conduit à sa mort", a annoncé la fondation dans un communiqué. Née Mary Ann Von Kappelhoff en avril 1922, elle a accédé à la notoriété grâce à son interprétation du morceau "Que sera, sera" dans le classique d'Alfred Hitchcock, "L'Homme qui en savait trop" (1956). Le morceau, signé Jay Livingston et Ray Evans, a même décroché l'Oscar de la meilleure chanson originale.

Très appréciée du public, Day a joué dans près de quarante films dans les années 1950 et 1960, touchant à tous les genres mais excellant notamment dans les comédies et comédies musicales. Et elle a enregistré près d'une vingtaine d'albums. Citée comme modèle par des actrices comme Uma Thurman, elle était "l'actrice la plus sous-estimée à être jamais sortie de Hollywood", selon la célèbre critique américaine Molly Haskel. Son succès critique n'a pas été à la hauteur de son succès populaire: Doris Day n'a reçu qu'une nomination aux Oscars dans sa carrière, pour "Confidences sur l'oreiller" (1959).