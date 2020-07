La Chine affirme que le Kazakhstan est touché par une "pneumonie inconnue plus mortelle que le covid-19": le pays dément

D'après CNN, des responsables chinois ont publié un rapport selon lequel le Kazakhstan fait face à une flambée d'une "pneumonie inconnue" potentiellement plus mortelle que le covid-19. Un rapport démenti par les autorités Kazakhs.

Ce jeudi, l'ambassade de Chine au Kazakhstan a prévenu ses ressortissants que le pays, enclavé entre la Russie et la Chine, était touché par une pneumonie qui avait tué plus de 1.700 personnes. "Le département de la santé du Kazakhstan et d'autres agences mènent des recherches comparatives et n'ont pas défini la nature du virus de la pneumonie", indique le communiqué. "Cette maladie est beaucoup plus mortelle que Covid-19", précise-t-il.

D'après les informations relayées par CNN, les nouveaux cas de pneumonie non identifiée ont considérablement augmenté depuis la mi-juin dans tout le pays, a déclaré l'ambassade, ajoutant que dans certains endroits, les autorités signalent des centaines de nouveaux cas par jour.

Le Kazakhstan dément

Vendredi, le ministère de la Santé du Kazakhstan a reconnu la présence de "pneumonies virales d'étiologie non précisée", mais a nié que l'épidémie était nouvelle ou inconnue.

"En réponse à ces informations, le ministère de la Santé de la République du Kazakhstan déclare officiellement que ces informations ne correspondent pas à la réalité", indique le communiqué.

Il a ajouté que la classification de la pneumonie "non spécifiée" suivait les directives de l'Organisation mondiale de la santé "pour l'enregistrement de la pneumonie lorsque l'infection à coronavirus est diagnostiquée cliniquement ou épidémiologiquement mais n'est pas confirmée par des tests de laboratoire".

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le ministère kazakh de la Santé a déclaré que le ministre Aleksey Tsoy avait parlé d'un certain nombre de cas de pneumonie dans tout le pays lors d'un point de presse jeudi. Ces cas comprenaient différents types de pneumonie bactérienne, fongique et virale - y compris certains "d'étiologie non spécifiée".

La déclaration ne mentionne pas le nombre de patients qui tombent malades ou meurent de ces pneumonies.

L'avertissement chinois est venu alors que le Kazakhstan continue de lutter contre une augmentation de Covid-19, qui a infecté 53 021 personnes et en a tué 264, selon les données de l'Université Johns Hopkins.