La Chine impose des mesures de rétorsion à quatre médias américains

(Belga) La Chine a annoncé mercredi l'imposition de représailles contre quatre médias américains présents dans le pays asiatique, après des mesures similaires prises par les Etats-Unis contre des organes de presse chinois.

Les agences Associated Press (AP) et United Press International (UPI), la télévision CBS ainsi que la radio NPR devront fournir dans les sept jours le détail de leurs employés, de leurs biens immobiliers et de leurs opérations financières en Chine, a indiqué devant la presse Zhao Lijian, un porte-parole de la diplomatie chinoise. (Belga)