La Chine maintient son objectif de croissance à "environ 6,5%" en 2018

(Belga) La Chine a indiqué lundi avoir reconduit pour 2018 son objectif d'une croissance économique annuelle "d'environ 6,5%", selon le texte d'un discours du Premier ministre Li Keqiang diffusé lundi avant l'ouverture de la session annuelle du Parlement chinois. Le pays accélère aussi la croissance des ses dépenses militaires cette année.

Le géant asiatique a par ailleurs maintenu à "environ 3%" son niveau-cible d'inflation pour l'année. Aucune nouvelle cible de progression du PIB à long terme n'avait été fixée à l'automne lors du congrès quinquennal du Parti communiste (PCC), confortant l'idée que Pékin était prêt à voir l'insolente croissance du pays s'effriter. La Chine a annoncé lundi que son budget militaire, le deuxième du monde après celui des Etats-Unis, augmenterait de 8,1% en 2018, un rythme de croissance supérieur à l'an dernier. Ce taux de croissance, plus élevé qu'en 2017 (+7%), a été annoncé par le gouvernement dans un rapport publié peu avant l'ouverture de la session annuelle du Parlement. L'enveloppe atteint 175 milliards de dollars, selon l'agence Chine nouvelle. La Chine a dépensé en 2017 un total de 151 milliards de dollars pour son armée, selon un récent rapport de l'Institut international pour les études stratégiques (IISS), un cabinet spécialisé basé à Londres. C'est quatre fois moins que les Etats-Unis (603 milliards). Mais nettement plus que l'Arabie saoudite (77), la Russsie (61), l'Inde (53), le Royaume-Uni (51) ou encore la France (49). Pékin accroît ses dépenses de défense depuis plus de 30 ans pour combler son retard sur les armées occidentales. L'augmentation annuelle avait atteint presque 18% à la fin des années 2000. Ces dernières années, le taux de croissance du budget militaire est plus ou moins coordonné avec celui du PIB (qui était de 6,9% en 2017). (Belga)