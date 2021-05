À la conquête de Mars: La Chine dévoile les premières photos prises par son robot explorateur (vidéo)

La Chine a diffusé les premières images prises par le robot jeep après son atterrissage sur la planète rouge samedi. Le pays a aussi dévoilé 2 vidéos montrant le module d'atterrissage et le robot se séparer, avant la descente vers Mars.

La Chine a diffusé mercredi les premières images prises par le robot jeep Zhurong après son atterrissage sur Mars, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Il s'agit de deux photos et de deux vidéos. L'un des clichés montre l'avant du véhicule et son nouveau lieu de travail, le plateau Utopia Planitia. Sur une autre image, on peut voir les panneaux solaires et l'antenne à l'arrière de l'explorateur.



Une vidéo montre, quant à elle, comment, pendant l'atterrissage, le module d'atterrissage et le robot se sont séparés. Le Zhurong s'est posé sur Mars samedi. La Chine est le troisième pays à réussir à faire atterrir un engin spatial de manière contrôlée sur la planète rouge. Auparavant, seuls l'Union soviétique et les États-Unis avaient été en mesure de le faire. L'Europe veut rejoindre ce groupe en 2023. La traversée vers Mars, longue de plusieurs centaines de millions de kilomètres, est déjà difficile, mais les dernières minutes avant l'atterrissage le sont encore plus.

Les vaisseaux spatiaux pénètrent en effet dans l'atmosphère de Mars à grande vitesse, avant de devoir ralentir dans un court laps de temps et se poser prudemment sur le sol. Le site d'Utopia Planitia a été créée il y a des milliards d'années par l'impact d'une roche spatiale. Il y avait peut-être un océan à cet endroit autrefois. Dans les profondeurs du sol, il pourrait y avoir de la glace. L'explorateur chinois porte le nom d'un dieu mythique du feu. Le laboratoire mobile est rempli d'instruments scientifiques. La Chine veut les utiliser pour trouver des traces de vie et cartographier la surface et le sol de Mars. Pékin veut de la sorte également afficher ses grandes ambitions dans l'espace.